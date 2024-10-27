В ГД сообщили о новом методе мошенников, выдающих себя за работников ЖКХ

В Подмосковье распространяется новый вид мошенничества: злоумышленники представляются сотрудниками коммунальных служб и контактируют с гражданами через телефон, смс или мессенджеры, настаивая на оплате несуществующих долгов за услуги ЖКХ.
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