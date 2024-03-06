🛠 В этом году в Старом Крыму отремонтируют Литературно-художественный музей за 5,8 млн рублей Работы начнут в ближайшее время.
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🛠 В этом году в Старом Крыму отремонтируют Литературно-художественный музей за 5,8 млн рублей Работы начнут в ближайшее время.