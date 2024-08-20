«Аңында, тик авыр хәлдә» – гаиләсе белән бәлагә юлыккан Әтнә кызын берничә операция көтә

Әтнә районыннан Гөлназ һәм Делюс Шакировлар гаилә белән сәяхәткә дип машинада юлга чыгалар, тик 4 август иртәсендә Саратов өлкәсендә аларны бәхетсезлек сагалап торган була – йөк машинасы белән бәрелешәләр.
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