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Царьград

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Шуваев сообщил о перевозке шести раненых жителей Белгородчины в Москву

Шуваев сообщил о перевозке шести раненых жителей Белгородчины в Москву

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что шесть жителей, пострадавших от ударов ВСУ, были перевезены в Москву для лечения.

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