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Районная неделя

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Встречаемся на празднике талантов: финал фестиваля «Мы» пройдёт в Северном округе

Уже в эту субботу, 10 октября, культурный центр «Онежский» на Флотской улице станет местом притяжения для всех, кто ценит искреннее творчество.

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