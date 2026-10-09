Встречаемся на празднике талантов: финал фестиваля «Мы» пройдёт в Северном округе

Уже в эту субботу, 10 октября, культурный центр «Онежский» на Флотской улице станет местом притяжения для всех, кто ценит искреннее творчество.
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