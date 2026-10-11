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ГТРК Татарстан

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Зоофест в Казани: альпаки, ёжики, собаки‑проводники и шанс обрести друга

В мире животных сегодня побывали гости Казань Экспо. Там прошел фестиваль «Зоофест Эко». Посетители могли прогуляться по аллее различных пород собак, заглянуть к экзотическим обитателям и познакомиться с альпаками.

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