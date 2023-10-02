«Неприемлемо». Бритни Спирс возмутилась приездом полиции в свой дом

Певица Бритни Спирс в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) возмутилась приездом полиции в свой дом по заявке, оставленной фанатами артистки из-за ее танцев с ножами.
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