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Риккардо станет резервным гонщиком «Ред Булл» (Sky Sports)

Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо в следующем сезоне продолжит карьеру в «Ред Булл». Как сообщили комментатор Sky Sports Дэвид Крофт и корреспондент Тед Кравиц, Риккардо вернется в «Ред Булл» на должность резервного пилота и будет посещать все гонки следующего сезона.

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