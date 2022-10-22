Риккардо станет резервным гонщиком «Ред Булл» (Sky Sports)

Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо в следующем сезоне продолжит карьеру в «Ред Булл». Как сообщили комментатор Sky Sports Дэвид Крофт и корреспондент Тед Кравиц, Риккардо вернется в «Ред Булл» на должность резервного пилота и будет посещать все гонки следующего сезона.