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Участвующий в избиении ученого Зезина отреагировал на арест

Участвующий в избиении ученого Зезина отреагировал на арест

Адвокат Александра Реверука, обвиняемого в избиении 67-летнего доктора сельскохозяйственных наук, директора Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук Никиты Зезина, обжаловал его арест.

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