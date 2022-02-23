Из увиденного : - Не так страшен муж из командировки , как жена с корпоратива !

Если бы я 25 лет назад знал, что в магазинах будет продаваться столько сортов пельменей, - хрен бы я тогда женился! Идут как-то по Риму три туриста.
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