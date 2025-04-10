В Верхнеуслонском районе обсудили перспективы развития туризма

В Верхнеуслонском районе состоялось совещание, посвященное вопросам развития туристической отрасли. Глава муниципалитета Евгений Варакин собрал экспертов и заинтересованных участников для обсуждения значительного туристического потенциала района, который на сегодняшний день используется лишь частично, передает «Татар-информ».