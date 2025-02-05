В японском городе наняли частную охрану для сдерживания туристов

Чрезмерная популярность Отару среди любителей селфи привела к трагедии в прошлом месяце. Власти портового городка Отару на юго-западе острова Хоккайдо были вынуждены нанять частную охрану для сдерживания потока туристов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии