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В японском городе наняли частную охрану для сдерживания туристов

В японском городе наняли частную охрану для сдерживания туристов

Чрезмерная популярность Отару среди любителей селфи привела к трагедии в прошлом месяце. Власти портового городка Отару на юго-западе острова Хоккайдо были вынуждены нанять частную охрану для сдерживания потока туристов.

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