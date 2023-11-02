ВВС США провалили испытания межконтинентальной ракеты Minuteman III

Испытательный полет межконтинентальной баллистической ракеты США был провален из-за «аномалии».ВВС США произвели запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III в Калифорнии, но на пятой минуте полета ракету пришлось уничтожить из-за нештатной ситуации, сообщает агентство Reuters со ссылкой на командование глобальных ударов ВВС США (AFGSC).
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