Эрдоган в гневе: Зеленский совсем берега потерял — бьет по турецким судам, как по русским

Турция готовит военный ответ на украинские провокации в Черном море Константин Ольшанский Фото: Juan Carlos Hernandez / Keystone Press Agency / Global Look Press Анкара в шоке.
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