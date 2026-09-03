БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Эрдоган в гневе: Зеленский совсем берега потерял — бьет по турецким судам, как по русским

Эрдоган в гневе: Зеленский совсем берега потерял — бьет по турецким судам, как по русским

Турция готовит военный ответ на украинские провокации в Черном море Константин Ольшанский Фото: Juan Carlos Hernandez / Keystone Press Agency / Global Look Press Анкара в шоке.

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