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Царьград

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Цены на новостройки в Москве в августе резко выросли на 5,7%

Цены на новостройки в Москве в августе резко выросли на 5,7%

В августе 2026 года цены на новостройки в Москве увеличились в восьми из 12 округов, особенно в Северо-Восточном, где рост составил 5,7%.

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