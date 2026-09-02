Цены на новостройки в Москве в августе резко выросли на 5,7%

В августе 2026 года цены на новостройки в Москве увеличились в восьми из 12 округов, особенно в Северо-Восточном, где рост составил 5,7%.
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