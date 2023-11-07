Barclays не верит Пауэллу. Когда ФРС повысит ставку?

Глава ФРС Джером Пауэлл на ноябрьском заседании признал достаточным текущий размер ставки. Он существенно изменил риторику необходимости дальнейшего ужесточения монетарной политики, отказавшись от расплывчатых сроков, обсуждая лишь перспективу такого шага.
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