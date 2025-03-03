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Терапевт Бурнацкая: Головные боли весной связаны с перепадами температур

Врач-терапевт и профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая сообщила, что весной головные боли могут быть спровоцированы различными факторами, такими как перепады температуры, увеличение уровня пыльцы и изменение атмосферного давления.

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