Терапевт Бурнацкая: Головные боли весной связаны с перепадами температур

Врач-терапевт и профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая сообщила, что весной головные боли могут быть спровоцированы различными факторами, такими как перепады температуры, увеличение уровня пыльцы и изменение атмосферного давления.
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