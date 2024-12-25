Над регионами России за ночь сбили 59 украинских дронов

Над регионами России за минувшую ночь сбили 59 украинских дронов, сообщает Министерство обороны. «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 59 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в заявлении.
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