RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 437 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Антонина Лаврентьева
    Давно пора вводить смертную казнь за такие преступления, особенно сейчас.Суд в Москве арес...
  • Сергей Карабухин
    …Очень скоро просроченный и его род – получит энергетический удар…Женщины Украины подымаются с колен узнав, что их му...Зеленский зажёг п...
  • Сергей Карабухин
    ..От бога не уйдёт ему осталось жить дни, часы...Зеленский зажёг п...

Над регионами России за ночь сбили 59 украинских дронов

Над регионами России за ночь сбили 59 украинских дронов

Над регионами России за минувшую ночь сбили 59 украинских дронов, сообщает Министерство обороны. «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 59 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в заявлении.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх