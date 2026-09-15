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Татар-информ

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В Татарстане в августе выдали 5,33 тыс. автокредитов

В Татарстане в августе выдали 5,33 тыс. автокредитов

Банки выдали 5,33 тыс. автокредитов на новые автомобили и машины с пробегом в августе в Татарстане. По этому показателю республика заняла третье место среди регионов России после Москвы и Московской области, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

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