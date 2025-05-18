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ТАСС: МО показало кадры, снятые бойцом Бородавко в тылу ВСУ под Александрополем

ТАСС: МО показало кадры, снятые бойцом Бородавко в тылу ВСУ под Александрополем

Минобороны РФ показало видео, которое записал на камеру телефона боец 3-го штурмового батальона 242-го полка группировки "Центр" Дмитрий Бородавко в тылу Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Александрополя в Донецкой народной республике (ДНР).

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