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Гости Петербурга начали оплачивать туристический налог с первого дня января

Гости Петербурга начали оплачивать туристический налог с первого дня января

Для гостей Петербурга начал действовать дополнительный туристический налог. С первого январского дня его станут взимать с отелей, хостелов, а также санаториев, который включены в реестр классифицированных средств размещения.

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