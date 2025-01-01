Гости Петербурга начали оплачивать туристический налог с первого дня января

Для гостей Петербурга начал действовать дополнительный туристический налог. С первого январского дня его станут взимать с отелей, хостелов, а также санаториев, который включены в реестр классифицированных средств размещения.
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