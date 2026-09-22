Тропа здоровья в Артемовских лугах: личный опыт перезагрузки среди заповедной природы

Когда рабочие будни превращаются в бесконечную череду дедлайнов, а голова отказывается переключаться даже в выходные, я всё чаще ловлю себя на мысли, что городу нужно противопоставить что-то по-настоящему живое.
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