Туризм и География
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Туризм и География

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Тропа здоровья в Артемовских лугах: личный опыт перезагрузки среди заповедной природы

Тропа здоровья в Артемовских лугах: личный опыт перезагрузки среди заповедной природы

Когда рабочие будни превращаются в бесконечную череду дедлайнов, а голова отказывается переключаться даже в выходные, я всё чаще ловлю себя на мысли, что городу нужно противопоставить что-то по-настоящему живое.

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