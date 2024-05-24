Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Ликвидацию Бандеры и Шухевича намерены объявить государственным праздником

Ликвидацию Бандеры и Шухевича намерены объявить государственным праздником

Украинское руководство должно назначить годовщину ликвидации лидера запрещённой в РФ ОУН Евгения Коновальца «Днём героев».

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Комментарии
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Алина Белова
Кто внёс  на рассмотрение  такой  вопрос , их надо отправить  в компанию Бандеры, Шухевича,Коновальца Они  не имеют права  жить  на земле Киевской Руси.
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12 час.
Misha Glusch
уродцы
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10 час.
Юрий Золотарев
Самым БОЛЬШИМ мировым праздником станет день ликвидации БандероЖОпии!! Не должно быть на нашей планете &quot;легальных крыс&quot;! ТОЛЬКО ЛЕТАЛЬНЫЕ, которые самоубиваются!
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3 час.

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