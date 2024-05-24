Украинское руководство должно назначить годовщину ликвидации лидера запрещённой в РФ ОУН Евгения Коновальца «Днём героев».
Ликвидацию Бандеры и Шухевича намерены объявить государственным праздником
Комментарии
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Алина Белова
Кто внёс на рассмотрение такой вопрос , их надо отправить в компанию Бандеры, Шухевича,Коновальца Они не имеют права жить на земле Киевской Руси.
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12 час.
Misha Glusch
уродцы
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10 час.
Юрий Золотарев
Самым БОЛЬШИМ мировым праздником станет день ликвидации БандероЖОпии!! Не должно быть на нашей планете "легальных крыс"! ТОЛЬКО ЛЕТАЛЬНЫЕ, которые самоубиваются!
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3 час.
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