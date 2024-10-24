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Единый день безопасности дорожного движеия.

Единый день безопасности дорожного движеия.

Единый день безопасности дорожного движения ´Водитель и пешеход, уважайте пешеходный переход!´ (25 октября 2024 года)´Водитель и пешеход, уважайте пешеходный переход!´ - под таким девизом 25 октября по всей республике пройдет Единый день безопасности дорожного движения, который направлен на профилактику дорожно-транспортных происшествий на пешеходн .

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