Единый день безопасности дорожного движеия.

Единый день безопасности дорожного движения ´Водитель и пешеход, уважайте пешеходный переход!´ (25 октября 2024 года)´Водитель и пешеход, уважайте пешеходный переход!´ - под таким девизом 25 октября по всей республике пройдет Единый день безопасности дорожного движения, который направлен на профилактику дорожно-транспортных происшествий на пешеходн .