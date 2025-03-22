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Шарль Леклер: «Трасса в Китае традиционно давалась мне с трудом – но это не оправдание. Я не выступил на уровне Хэмилтона»

Пилот «Феррари» поделился мыслями после финиша на пятом месте в спринте Гран-при Китая. «Я действовал сдержанно.

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