Орбакайте заявила, что не покинет Москву, и отменить ее не удастся

Певица Кристина Орбакайте хочет зарабатывать деньги в России. Кристина Орбакайте недавно вернулась в Россию, чтобы дать большой концерт в Санкт-Петербурге, а потом выступить в одном из московском заведений.
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