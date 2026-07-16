История семьи Ивана Колесникова: ранний брак, преодоление кризиса и три дочери

Сегодня Ивана Колесникова знают как успешного актера, чья карьера находится на подъеме. Однако за его профессиональной востребованностью и семейным счастьем стоит долгий путь, полный сомнений, бытовых трудностей и даже временного расставания с любимой женщиной.
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