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История семьи Ивана Колесникова: ранний брак, преодоление кризиса и три дочери

Сегодня Ивана Колесникова знают как успешного актера, чья карьера находится на подъеме. Однако за его профессиональной востребованностью и семейным счастьем стоит долгий путь, полный сомнений, бытовых трудностей и даже временного расставания с любимой женщиной.

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