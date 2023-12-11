«1 минута и мотор как новый» Пользуюсь сам и всем советую: Нашёл идеальное средство для мойки ДВС от сильных загрязнений

Периодически при разборке того или иного мотора или же другого агрегата, который в дальнейшем необходимо выставлять на продажу, приходится пользоваться специальными средствами, чтобы привести деталь в более или менее приличный вид.
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