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«1 минута и мотор как новый» Пользуюсь сам и всем советую: Нашёл идеальное средство для мойки ДВС от сильных загрязнений

«1 минута и мотор как новый» Пользуюсь сам и всем советую: Нашёл идеальное средство для мойки ДВС от сильных загрязнений

Периодически при разборке того или иного мотора или же другого агрегата, который в дальнейшем необходимо выставлять на продажу, приходится пользоваться специальными средствами, чтобы привести деталь в более или менее приличный вид.

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