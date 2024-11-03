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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Загитова о гранте в 75 млн: «Безусловно, у нас будут спонсорские средства, свои я вложу тоже. За каждую копеечку нужно будет отчитываться»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию ранее запросила грант на проведение шоу «Алые паруса» в Санкт-Петербурге.

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