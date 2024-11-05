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Двух подозреваемых в кражах на 67 млн рублей задержали на Ставрополье

Двух подозреваемых в кражах на 67 млн рублей задержали на Ставрополье

Использованные материалы: МВД России В Ставропольском крае сотрудники полиции задержали двух мужчин, которые на протяжении трех лет совершали кражи из домов и квартир, общая сумма ущерба составила 67 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

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