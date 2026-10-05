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Иньеста восхитился игрой Ямаля: «Это ненормально»

Иньеста восхитился игрой Ямаля: «Это ненормально»

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста выразил восхищение игрой Ламина Ямаля, отметив, что успехи 19-летнего форварда «Барселоны» выглядят аномально высокими для столь раннего возраста.

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