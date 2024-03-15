Сотрудники Госавтоинспекции Ростовской области помогли роженице вовремя добраться до больницы

В ходе несения службы на автодороге «Северный обход города Ростова-на-Дону», к заместителю командира Отдельного специального батальона ДПС ГИБДД Управления ГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области капитану полиции Валерию Нейжмак и инспектору ДПС капитану полиции Александру Будякову обратился водитель автомобиля марки «Мазда 3» и сообщил, что в салоне его автомобиля находится беременная супруга.