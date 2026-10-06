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Стратегический резерв нефти США рухнул до минимума с 1982 года

Стратегический резерв нефти США рухнул до минимума с 1982 года По данным Минэнерго США, на конец недели, завершившейся 2 октября, запасы опустились до 283 млн баррелей.

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