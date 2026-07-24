Каприн заявил, что здоровый образ жизни помогает снизить риск развития рака

Здоровый образ жизни, отказ от вредных привычек, физическая активность и регулярные профилактические обследования помогают существенно снизить риск развития онкологических заболеваний, заявил главный онколог Минздрава, гендиректор НМИЦ радиологии Андрей Каприн.
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