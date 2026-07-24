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Каприн заявил, что здоровый образ жизни помогает снизить риск развития рака

Каприн заявил, что здоровый образ жизни помогает снизить риск развития рака

Здоровый образ жизни, отказ от вредных привычек, физическая активность и регулярные профилактические обследования помогают существенно снизить риск развития онкологических заболеваний, заявил главный онколог Минздрава, гендиректор НМИЦ радиологии Андрей Каприн.

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