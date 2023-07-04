В последнее время не только историки, но и многие представители власти вспоминают Владимира Ленина и большевиков недобрым словом.
«Мифы могут спровоцировать на безумные действия». Историк Шубин о создании Лениным Украины, желании поражения своему правительству и Брестском мире
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Умная статья. довольно толково объяснено, почему возник\ли союзные республики.
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11 час.
Владимир Карпов
Этот историк говорит одно, Путин говорит совсем другое ... Кому верить ???
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9 час.
Анатолий Федоров
Главное то, что Ленин с шайкой сионистов захватили власть. Сначала они обещали мир солдатам, земля крестьянам, Заводы рабочим и власть Советам. Какая-то глупая масса поддержала их. Но когда и эта глупая масса поняла, что ничего им не свети, то ленин с сионистами развязали Гражданскую войну - это единственный репрессивный способ удержать власть. В большой мере они использовали военно пленных, пообещав им после "победы" отпустить по домам, а далее народ уже превратился в баранов на 100 лет.
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39 мин.
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