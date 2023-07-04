«Мифы могут спровоцировать на безумные действия». Историк Шубин о создании Лениным Украины, желании поражения своему правительству и Брестском мире

Анатолий Федоров

Главное то, что Ленин с шайкой сионистов захватили власть. Сначала они обещали мир солдатам, земля крестьянам, Заводы рабочим и власть Советам. Какая-то глупая масса поддержала их. Но когда и эта глупая масса поняла, что ничего им не свети, то ленин с сионистами развязали Гражданскую войну - это единственный репрессивный способ удержать власть. В большой мере они использовали военно пленных, пообещав им после "победы" отпустить по домам, а далее народ уже превратился в баранов на 100 лет.