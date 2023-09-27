Гладков сообщил о ранении человека при обстреле ВСУ села в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что утром 27 сентября Вооруженные силы Украины обстреляли село Большетроицкое Шебекинского городского округа, в результате этого пострадал один местный житель.
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