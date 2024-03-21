В Калужской области сотрудники полиции раскрыли кражу 238 рулонов тепличной ткани с территории организации

Следственным отделом ОМВД России по Малоярославецкому району расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».
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