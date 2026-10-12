Работники супермаркетов в Головинском собрали продуктовые наборы для бойцов СВО

Значительную часть гуманитарных грузов, которые направляют предприниматели для бойцов специальной военной операции (СВО), занимают продукты питания: владельцы магазинов, кафе и ресторанов, салонов красоты и автомастерских освоили отправку на передовую свежих овощей и фруктов, мяса, пирожных, тортов и выпечки.
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