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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Харден откладывает подписание нового контракта с «Кэвз», чтобы дать клубу время на переговоры по Уотсону

« Кливленд » и Джеймс Харден продолжают обсуждать новый контракт. По данным журналистки ESPN Рамоны Шелберн, одной из причин задержки может быть работа клуба над возможными усилениями.

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