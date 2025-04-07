Специалисты рекомендуют москвичам не подходить близко к кабанам и их потомству

В ближайшее время у кабанов в московских лесах ожидается пополнение: у них родятся поросята. Через какое-то время после рождения малыши будут следовать за своими матерями, изучая окружающий мир под их чутким присмотром.
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