Говорит Европа ⚡
Сайт "Говорит Евр...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Говорит Европа ⚡

164 подписчика

Максим Гольдарб: Олигархи купили власть, и грабёж стал законом Украины

Максим Гольдарб: Олигархи купили власть, и грабёж стал законом Украины

Как олигархический сговор превратил стратегические отрасли в инструмент обнищания населения? Почему пенсионное законодательство и тарифная политика ведут к физическому уничтожению граждан? Как борьба за финансовые потоки внутри Офиса президента уничтожает остатки государственного управления? Почему национальные символы страны теперь ассоциируются исключительно с преступлениями против своего народа… Читать далее: https://govorit.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВЕРА Башмакова
В заголовке надо добавить еще  одно слово  &quot;и России&quot;. Без этого  получается  неправда. ИМХО.
Ответить
1 м.