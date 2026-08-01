Как олигархический сговор превратил стратегические отрасли в инструмент обнищания населения? Почему пенсионное законодательство и тарифная политика ведут к физическому уничтожению граждан? Как борьба за финансовые потоки внутри Офиса президента уничтожает остатки государственного управления? Почему национальные символы страны теперь ассоциируются исключительно с преступлениями против своего народа… Читать далее: https://govorit.