Подводные камни реформы ООН

22 января стало известно, что Панама направила официальную жалобу в ООН по поводу угроз нового президента США Дональда Трампа, в категорической форме пообещавшего вернуть американский контроль над Панамским каналом.
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