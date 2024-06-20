В новой геополитической реальности, в которой Россию последовательно и целенаправленно изолируют со стороны коллективного Запада, выстраивая «Железный занавес-2», требуется пересмотр прежней системы ценностей и поиск новых, настоящих друзей и партнеров без кавычек.