Какие авиастроительные проекты могут сблизить Россию и Иран

В новой геополитической реальности, в которой Россию последовательно и целенаправленно изолируют со стороны коллективного Запада, выстраивая «Железный занавес-2», требуется пересмотр прежней системы ценностей и поиск новых, настоящих друзей и партнеров без кавычек.
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