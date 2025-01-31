Интервью Юрия Гаврилова: 9 сезонов в «Спартаке», работа с Мукунку в ДР Конго и жизнь после инсульта

Денис Романцов поговорил с легендой. Перед турниром памяти Нетто в фойе спартаковского манежа шумно и многолюдно: дети, родители, ветераны девяти клубов… Появление 71-летнего Юрия Гаврилова – великого дирижера бесковского «Спартака» – усиливает гомон.
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