Немецкая модель стала вторым автомобилем, созданным на базе высокопроизводительной архитектуры AMG.EA после четырехдверного купе GT, дебютировавшего ранее.
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