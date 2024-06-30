Ради безопасности ЕС надо «разоружить» Россию – такой «рецепт» предложили в Лондоне

Британии можно похлопать: Британия решила заняться разоружением России. Это не шутка. Лондон решил, что у России слишком много оборонительных систем, и поэтому вторгнуться и колонизировать Россию британским господам слишком трудно! Поэтому надо Россию разоружить.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии