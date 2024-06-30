Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Ради безопасности ЕС надо «разоружить» Россию – такой «рецепт» предложили в Лондоне

Ради безопасности ЕС надо «разоружить» Россию – такой «рецепт» предложили в Лондоне

Британии можно похлопать: Британия решила заняться разоружением России. Это не шутка. Лондон решил, что у России слишком много оборонительных систем, и поэтому вторгнуться и колонизировать Россию британским господам слишком трудно! Поэтому надо Россию разоружить.

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Комментарии
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Виктор Александрович
Мелешь не подумавши! Им самим надо разоружаться. А ты злобой дышишь, это очень вредит здоровью (твоему).
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2 час.
Александр Симаков
Ну так сразу и надо было писать ИМ разоружиться.
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2 час.
epobedimski
Интересно,как они это делать будут!
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2 час.

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