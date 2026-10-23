Последние договоренности, достигнутые на завершившейся встрече министров финансов Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), зададут курс на углубление регионального финансового сотрудничества и создадут импульс для принятия решений в финансовой сфере на предстоящей встрече экономических лидеров АТЭС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- АУ Hongqi Tiangong 0...
- Китайский роботот...
- Xiaomi Vision GT ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым