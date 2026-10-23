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Последние договоренности, достигнутые на завершившейся встрече министров финансов Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), зададут курс на углубление регионального финансового сотрудничества и создадут импульс для принятия решений в финансовой сфере на предстоящей встрече экономических лидеров АТЭС.