В Петербурге намечается еще один температурный рекорд

Сегодня днем в Северной столице ожидается до 27 градусов тепла Как рассказал в своем телеграм-канале синоптик Михаил Леус, погода в Петербурге 14 сентября будет формироваться в противоборстве антициклона с востока и атмосферного фронта с запада.
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