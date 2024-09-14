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Петербургский дневник

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В Петербурге намечается еще один температурный рекорд

В Петербурге намечается еще один температурный рекорд

Сегодня днем в Северной столице ожидается до 27 градусов тепла Как рассказал в своем телеграм-канале синоптик Михаил Леус, погода в Петербурге 14 сентября будет формироваться в противоборстве антициклона с востока и атмосферного фронта с запада.

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