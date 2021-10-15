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Японские партии досрочно начали предвыборную кампанию

Японские партии досрочно начали предвыборную кампанию

Подготовку к выборам в нижнюю палату парламента фактически начали основные политические партии Японии, 15 октября передает телеканал NHK.

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