Новые монахини

Обряд в Топловском Параскевиевском монастыре принял митрополит Крымский Тихон Шевкунов. Пресс-служба митрополии сообщила, что Тихон: «поздравил новопостриженных с принятием ангельского образа, настоятельницу и сестер обители — с событием нового пострига и обратился ко всем со словом напутствия».