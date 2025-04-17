Новые монахини

Обряд в Топловском Параскевиевском монастыре принял митрополит Крымский Тихон Шевкунов. Пресс-служба митрополии сообщила, что Тихон: «поздравил новопостриженных с принятием ангельского образа, настоятельницу и сестер обители — с событием нового пострига и обратился ко всем со словом напутствия».
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